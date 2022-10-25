Стало известно, кто может поехать на саммит G20 вместо путина

В кремле* заявляют, что окончательного решения по участию в саммите пока нет.

В ноябре на Бали пройдет саммит «Большой двадцатки», на который, как предполагается, может приехать президент рф. Хотя в кремле пока еще не определились с этим вопросом. Вполне возможно, что вместо путина отправят премьер-министра страны.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Один из возможных кандидатов, которого могут отправить на саммит вместо президента — премьер-министр Михаил Мишустин. Он вполне может возглавить делегацию страны-агрессора. Но окончательно решение еще не принято.

При этом уже по комментариям самого президента рф относительно его участия в саммите понятно, что он не полетит на Бали. Как предположительно и в Бангкок, где 18-19 ноября пройдет форум лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Анонимный источник из администрации президента рф подчеркнул, что путину на саммите G20 делать нечего, поскольку с Байденом не поговорить, а «в фарсе с Владимиром Зеленским участвовать нет смысла».

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