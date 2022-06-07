Тонны овощей гниют: на российских блок-постах оккупанты не пропускают грузы в Украину

Гуманитарная катастрофа, продовольственный кризис и угроза мировой продуктовой безопасности — от россии в разные стороны распространяется зло, смерть, голод.

С юга Украины фермеры не могут вывезти выращенные овощи. Грузовые машины иногда задерживают на российских блок-постах по 3-4 дня, а иногда просто разворачивают.

В сторону Запорожья из Мелитополя стоит длинная колонна грузовиков. Вдоль дороги уже лежат тонны овощей, которые фермеры вынуждены были выбросить и вернуться домой ни с чем.

Действия россии* направлены на провокацию гуманитарного кризиса: из портов блокируют отправку украинского зерна, сами разворовывают элеваторы на юге Украины, перекрыли доступ для фермеров на контролируемые Украиной территории, а в южные оккупированные районы не дают возможности передать гуманитарные грузы.

При этом российские власти уверяют, что они не причастны ко всем этим действиям.

Напомним, представитель россии обиделся и ушел с заседания Совета безопасности ООН. Евросоюз прямо обвинил россию в создании продовольственного кризиса в мире и перекладывании при этом вины на Украину. Небензя не смог ничего противопоставить этим обвинениям и вынужден был покинуть зал.

Также «Курсор» сообщал, что в россии могут решиться на большой теракт в Европе — СНБО Украины. Украинские аналитики считают, что для такой провокации Россия может использовать оружие аналогичное тому, что Вооруженным силам Украины передают западные партнеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!