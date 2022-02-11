Три страны призвали своих граждан покинуть Украину из-за опасности российского вторжения

Такое решение было принято на фоне выступления президента США Джо Байдена, который призвал соотечественников покинуть страну из-за угрозы вторжения России. Вслед за Штатами покинуть Украину своих граждан призывают Япония, Южная Корея и Нидерланды.

После того, как Белый дом призвал американцев покинуть территорию Украины, с такими же рекомендациями в выступили власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов.

Об этом пишет Корреспондент.

В частности, внешнеполитическое ведомство Японии приняло решение повысить уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального четвертого и призвало своих граждан немедленно покинуть страну и отказаться от ее посещения. Такое решение ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе».

В Японии также заявили, что в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения между Японией и Украиной. Аналогичное решение приняли власти Южной Кореи.

Кроме того, посольство Нидерландов в Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну как можно скорее. На онлайн-встрече посла Нидерландов в Киеве Йоханнеса де Мола с нидерландской общиной в Украине, он отметил, что инструкции исходят из Гааги. Речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну на основании очень значимых рекомендаций.

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