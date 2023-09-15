У "вагнеровцев" проблемы в Африке из-за конфликта с минобороны рф - ISW

Аналитики рассказали, с какими трудностями столкнулись боевики.

Согласно новому отчету аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ЧВК "вагнер" имеет некоторые трудности на африканском поле боевых действий из-за продолжающейся напряженности с минобороны рф*. Стоит отметить, что "вагнеровцы" в Африке, в частности, проводят антитеррористические операции, которые сейчас часто неэффективны из-за плохой вооруженности.

Об этом пишет "Униан".

"Российский инсайдерский источник заявил, что "тяжелая логистика" заставляет войска "вагнера" в Африке "довольствоваться местными резервами", чтобы продолжать операции после того, как повстанческая коалиция Coordination of Azawad Movements (CMA) заявила, что захватила город Бурем в области Гао, Мали", - сказано в отчете.

Также по данным американских аналитиков, известный связанный с кремлем "военкор" сообщил, что минобороны россии и Министерство иностранных дел намеренно нарушили материально-техническое обеспечение "вагнера", не позволив использовать российские авиабазы в Сирии для усиления контингента в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Это подтверждают последние наблюдения ISW.

Тем временем CMA просто воспользовалась ситуация, вызванной постоянными усилиями Министерства обороны устранить ЧВК "вагнер". Не исключено, что другие вооруженные группы также могут попытаться уничтожить "вагнер" из-за ослабленности группировки, и что Министерству обороны придется инвестировать ресурсы в регион, чтобы избежать ухудшения репутации.

"Силы "Вагнера" в Африке, в частности, проводят антитеррористические операции, но эти операции часто неэффективны, и нынешнего контингента, вероятно, недостаточно для их проведения в таком масштабе, который мог бы сдерживать новые или эскалацию имеющихся конфликтов", – отмечают аналитики.

Ранее "Курсор"писал о том, что СМИ назвали имя будущего главаря чвк "вагнер" - стали известны подробности завещания пригожина.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!