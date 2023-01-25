У Зеленского заявили, что россия скоро пойдет в наступление и развалится

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в скором времени *россия начнет наступление, но потерпит поражение, которое приведет к ее развалу.

Об этом сообщает «Украина Online«.

Подоляк назвал то, что он считает ключевым сценарием завершения войны в Украине, а именно:

В скором времени кремль начнет наступательные действия, которые обернутся 2-4 поражениями и потерями, что сделает процессы распада в российской армии неминуемыми.

По территориям рф начнутся протесты социального характера, потому что россиянам будет тяжело принять потери близких на фронте, а параллельно в окружении президента владимира путины разгорятся существенные внутренние междоусобицы.

Армия Украины остановится на границах 1991 года, то есть вернет себе Крым, Донецкую и Луганскую области, пока россия столкнется с неконтролируемой политической трансформацией.

Контроль за ядерным оружием рф сохранится, который будут осуществлять, среди всего прочего, остатки российского генералитета. Этим Подоляк обосновывает отсутствие больших рисков, что ядерное вооружение окажется на черном рынке или будет некоторое время неконтролируемым.

В россии появится временное правительство, которое начнет реальные переговоры по ответственности за преступления в Украине, по зонам демилитаризации на границе и касаемо значительных компенсаций за убийства и разрушения.

По мнению советника президента, на дату реализации этого сценария непосредственно повлияет наличествующий у Украины инструментарий и количество оружия.

«Курсор» сообщал, что россия передаст Ирану ядерное оружие, чтобы атаковать Израиль, как утверждают пропагандисты.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!