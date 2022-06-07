Украина: россия преследует гражданских журналистов в Крыму

Представитель президента Украины в Крыму заявила о том, что с начала войны десятки гражданских журналистов на полуострове были заключены в тюрьму.

Около 16 украинских гражданских журналистов были незаконно лишены свободы российскими войсками на оккупированном полуострове Крым, сообщила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Кроме того, 13 крымских журналистов также были заключены в тюрьму россией* с момента захвата и аннексии Крыма в 2014 году, сказала Ташева.

«16 украинских граждан, которые занялись гражданской журналистикой — основным источником информации о событиях в Крыму после введения запрета на независимые СМИ, — были посажены в тюрьму российскими оккупантами с целью зачистки информационного поля. Это люди, которые раньше не имели никакого отношения ни к журналистике, ни к профессиональной деятельности», — говорит Ташева. «Очень часто это бывшие юристы, работники сферы обслуживания, которые просто брали телефоны и снимали, что происходит в Крыму».

«За последние семь лет большая часть информации, которую Украина имеет из Крыма, поступает от гражданских журналистов», — заявила она.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!