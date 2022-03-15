Украинская церковь: Убивать русских оккупантов — не грех

Митрополит Епифаний I заявил, что украинский народ защищает свою землю от российских оккупантов, а защищать себя — это не грех. Ранее священник говорил о том, что в лидера россии вселился «дух антихриста».

Убийство российских солдат не является грехом, заявил в понедельник в ходе телемарафона глава Украинской православной церкви митрополит Епифаний I.

«Мы, как народ, не желаем смерти нашим соседям», — сказал Епифаний. «Однако, раз они пришли на нашу землю, мы защищаем свою землю. Защищать себя — это не грех».

Архиепископ благословил украинский народ в его борьбе против россии*.

Это не первое его заявление по поводу российского вторжения в Украину: В своем предыдущем заявлении в конце февраля он утверждал, что «дух антихриста действует в лидере россии».

Он утверждал, что были явлены «знаки», указывающие на это, ссылаясь на «гордость, преданность злу, безжалостность [и] ложную религиозность».

Ранее «Курсор» сообщал, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.

Также «Курсор» писал, почему российские оккупанты хуже фашистов. Украинцы сравнивают нынешнюю рф с фашистской Германией, хотя в Минобороны признают, что путин уже превзошел Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!