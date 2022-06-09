Украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов

За 106 дней полномасштабной войны бойцы ВСУ ликвидировали уже более 31 тыс. 700 солдат рф. И эти цифры растут каждый день.

Украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как эффектно уничтожили солдат рф*, которые пытались спрятаться. Кадры уже разлетелись по всем соцсетям.

Видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.

Отметим, российские войска ежедневно теряют сотни убитых солдат на украинских территориях. Так, за 106 дней полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже более 31 тыс. 700 российских военных. И это только официальные данные, реальное число жертв может быть куда больше.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

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Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.