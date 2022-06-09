Украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов

Украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как эффектно уничтожили солдат рф*, которые пытались спрятаться. Кадры уже разлетелись по всем соцсетям.
Видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.
Отметим, российские войска ежедневно теряют сотни убитых солдат на украинских территориях. Так, за 106 дней полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже более 31 тыс. 700 российских военных. И это только официальные данные, реальное число жертв может быть куда больше.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.
Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.
Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!