Украинские военные показали, как работают польские «Крабы» на фронте

Украинские военнослужащие показали еще одно новое вооружение, которое эффективно используют для борьбы с армией рф*. Польские самоходные гаубицы «Краб» уже успешно работают на фронте.

Видео боевой работы этой техники обнародовал в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинцы ни на кого не нападали, но свое будут защищать до конца.

«Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогают оружие, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами», — отметил Залужный.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Краб» (AHS Krab) – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!