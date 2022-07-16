Украинцам прогнозируют самую сложную зиму за 30 лет

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов отметили, что украинцев ждет самая суровая зима с момента обретения независимости.

Из-за военных действия, которые российская федерация* развязала на территории Украины, миллионы граждан в стране нуждаются в гуманитарной помощи, а многие здания не приспособлены для защиты от суровой зимней погоды.

Об этом говорится в Плане подготовки к зиме 2022–2023 годов для Украины, который разработали в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Сообщается, что Украина нуждается в дополнительных средствах для подготовки к зимнему сезону. Около 15,7 млн украинцев, из них 7,1 млн переселенцев, которые проживают в частных домах и коллективных центрах нуждаются в гумпомощи. А многие помещения не приспособлены для защиты от суровых холодов.

В некоторых частях страны, согласно прогнозам, зимой температура может упасть до -20 градусов по Цельсию. И последствия такой погоды ощутят на себе миллионы людей, живущих без достаточной тепловой изоляции и отопления.

План УКГВ включает в себя меры по защите наиболее уязвимых людей. Для его реализации необходимы 226 млн долларов. Эта сумма пойдет на срочную закупку и распределение предметов первой необходимости, а также на финансирование ремонтных работ.

Утепление центров, в которых живут многие вынужденные переселенцы, будет стоить 80 млн долларов. 15 тысячам украинских семей, проживающим в сельской местности, УКГВ поможет отремонтировать помещения, в которых содержится домашний скот. 7 млн долларов планируется потратить на ремонт систем отопления и подачи горячей воды.

«Курсор» ранее писал, что Европа поможет украинцам восстановиться после войны и построить «страну мечты».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!