Украинцы показали, как вернули важный объект, захваченный рф 8 лет назад

Все благодаря уникальной украинской спецоперации.

Речь идет о нефтедобывающих платформах у берегов Крыма в Черном море. На протяжении 8 лет эти так называемые "вышки Бойко" были оккупированы россиянами, но ВСУ удалось вернуть их под свой контроль благодаря уникальной спецоперации.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в Telegram.

Уточняется, что в операции по установлению контроля над "Вышками Бойко" принимали участие подразделения ГУР МО Украины, которым и удалось вернуть Украине контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".



Также спецназы прихватили ценные трофеи, среди которых запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет) и РЛС "Неву", что может отслеживать движение судов в Черном море.

Стоит отметить, что в ходе этой операции завязался бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. Однако российский самолет потерпел поражение в этом бою и вынужден был отступить.

Ранее "Курсор" писал о том, что в украинской разведке прокомментировали сроки окончания войны с рф. Полтора года Украина мужественно сражается за свою независимость и свободу с российским агрессором и всех украинцев волнует главный вопрос - когда закончится война. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов ответил, чего следует ожидать дальше.

у Зеленского рассказали, какую цель ставит перед собой Украина и какой видит предстоящую победу.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!