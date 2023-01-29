Умер известный поэт и Герой Украины ‒ Зеленский уже высказался

В 1945-46 годах деятеля заключили в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА.

В 93-летнем возрасте скончался известный украинский поэт, общественно-политический деятель, бывший народный депутат и дипломат, Герой Украины Дмитрий Павлычко.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Он умер сегодня вечером, 29 января, что уже подтвердила дочь покойного.

«Красное – это любовь, а черное – это печаль…Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко. Его будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторах украинского национального движения. И, конечно, как выдающегося поэта. Вечная память!», ‒ написал по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что Павлычко был поэтом, переводчиком, литературным критиком, публицистом, шестидесятником и общественно-политическим деятелем. В 2004 году ему присвоили звание Героя Украины.

Также он является Кавалером ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена «За заслуги» III степени (1997), ордена Свободы (2015) и лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977).

Он родился 28 сентября 1929 года. В 1945-46 годах его заключили в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА.

Позже он организовал вместе с другими Народное движение Украины, Демократическую партию Украины. Павлычко был первым председателем Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко и одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В период 1990-1994, 1998-1999, а также в 2005-2006 годах он был народным депутатом. В 1995-1998 годах ‒ посол Украины в Словакии, а в 1999-2002 годах – посол Украины в Польше.

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