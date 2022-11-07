Ушел из жизни основатель группы Ласковый май

Музыкант умер на 59-м году жизни. Концертный директор коллектива подтвердил смерть кузнецова. По его словам, у музыканта оторвался тромб.

В российском городе оренбург скончался основатель легендарной группы «Ласковый май» и автор самых известных ее хитов «Белые розы» и «Седая ночь» сергей кузнецов.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что музыкант умер на 59-м году жизни. Концертный директор коллектива андрей анциферов подтвердил смерть кузнецова. По его словам, у музыканта оторвался тромб.

Как известно, вернувшись из армии, кузнецов вел музыкальный кружок в одной из школ оренбурга. Вскоре он решил создать подростковую группу. А 28 декабря 1986 года состоялся дебют коллектива «Ласковый май» с юрием шатуновым в качестве солиста. Именно тогда появились первые песни, позже ставшие хитами.

Но с «Ласковым маем», который после дебюта попал в москву к андрею разину, кузнецов пробыл до 1989 года. 7 марта того же года он покинул группу, сославшись на моральную обстановку в коллективе.

Однако кузнецов продолжил заниматься творчеством. А в 2016 году у него обнаружили цирроз печени. В 2019-м он получал авторские отчисления за свои песни в размере около 2000 рублей и пенсию по инвалидности в размере 8000 рублей.

Как сообщал Курсор, в июне Юрий Шатунов, солист легендарной группы «Ласковый май», умер в возрасте 48 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как сообщают СМИ, в последние годы у Шатунова был затяжной конфликт с Андреем Разиным, создателем группы «Ласковый май», из-за того, что он хотел получить права на песни группы. Недавно суд вынес положительное решение, разрешив ему исполнять песни группы на своих концертах.

Его оппонент был очень недоволен этим и хотел обжаловать решение суда. За два дня до смерти Юрий сам поделился ссылкой на новость о своей победе со своими последователями и не скрывал своей радости.