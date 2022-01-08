В Алматы погиб молодой израильтянин

В министерстве иностранных дел Израиля сообщили о гибели 22-летнего израильтянина Левана Кучиашвили. Он находился в Алмате, где продолжаются протесты против правительства Казахстана.
В МИДе сообщили, что родители убитого находятся на территории Казахстана, а вот родственники из Израиля помогают им с доставкой тела в еврейское государство.
Сообщается, что последние несколько лет Кучиашвили проживал в Казахстане.
Напомним, что еще 6 января власти Израиля призвали граждан воздержаться от поездок в страну из-за очень напряженной обстановки.
Ранее редакция Курсора сообщала, что еврейская община Алматы остановила свою деятельность в связи с протестами в Казахстане.
Кроме того, мы писали, что стало известно, где находится Нурсултан Назарбаев.
Еще напомним, что власти Казахстана задержали бывшего главу национальной безопасности по подозрению в измене.
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