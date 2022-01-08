В Алматы погиб молодой израильтянин

22-летний гражданин Израиля Леван Кучиашвили был застрелен на одной из улиц города.

В министерстве иностранных дел Израиля сообщили о гибели 22-летнего израильтянина Левана Кучиашвили. Он находился в Алмате, где продолжаются протесты против правительства Казахстана.

В МИДе сообщили, что родители убитого находятся на территории Казахстана, а вот родственники из Израиля помогают им с доставкой тела в еврейское государство.

Сообщается, что последние несколько лет Кучиашвили проживал в Казахстане.

Напомним, что еще 6 января власти Израиля призвали граждан воздержаться от поездок в страну из-за очень напряженной обстановки.

Ранее редакция Курсора сообщала, что еврейская община Алматы остановила свою деятельность в связи с протестами в Казахстане.

Кроме того, мы писали, что стало известно, где находится Нурсултан Назарбаев.

Еще напомним, что власти Казахстана задержали бывшего главу национальной безопасности по подозрению в измене.

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