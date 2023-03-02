В Эстонии назвали два варианта, которые могут спасти Украину

НАТО не должно исключать Украину из транснационального альянса в обмен на мир с *россией, предупредив, что в этом случае Украина окажется в серой зоне, где единственным средством сдерживания дальнейшей агрессии со стороны кремля будет ядерное оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Newsweek.

Он подчеркнул, что НАТО не может игнорировать амбиции Украины по вступлению в альянс, которые остаются «слоном в комнате», в то время как российский реваншизм представляет угрозу для Украины.

Рейнсалу заявил, что приверженность НАТО к политике «открытых дверей» и возможного членства Украины «далеко не достаточно» для сдерживания рф в будущем.

«Если мы скажем, что на практике мы не будем рассматривать Украину в качестве члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или предсказываем, что россия нападет снова, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну или, по крайней мере, в войну за европейский континент», — заявил министр.

Он не исключил, что война может повториться.

«Это уже признание того, что крупномасштабная война повторится. И это то, что я считаю очень опасным с нашей точки зрения, что мы уже признаем, что мы не укротили опасность или мы не знаем исход текущей войны», — заявил Рейнсалу.

Напомним, в ВСУ заявили, что массированные удары рф по Украине могут остаться в прошлом. Украинская сторона утверждает, что в настоящее время количество ракет в россии значительно уменьшилось — это может привести к тому, что массированные ракетные атаки на Украину будут невозможны в будущем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!