В этой войне не будет посредников - Зеленский выступил с резким заявлением

Отсутствие помощи Украине означает усиление россии, поскольку в этой войне нельзя сохранять нейтралитет.

Отсутствие помощи Украине означает усиление *россии, поскольку в войне, развязанной москвой, нельзя сохранять нейтралитет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила", - заявил украинский лидер.

По его словам, уменьшение помощи Украине представляет определенный риск. Зеленский подчеркнул, что борьба за свободу, демократию и права людей требует честности и откровенности.

Также президент Украины выразил благодарность своим партнерам, которые оказывают Украине помощь в финансировании и поставках оружия. Он признал важность поддержки со стороны международного сообщества в этот непростой период для Украины.

"Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все же за это сегодня платит Украина - людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь", - отметил Зеленский.

До этого Зеленский рассказал о будущих планах ВСУ по освобождению Бахмута и еще двух украинских городов. По его словам, у ВСУ есть план, согласно которому планируется освободить Бахмут Донецкой области и два других ключевых украинских города от российской оккупации.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!