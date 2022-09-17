В Барселоне подобные случаи замечали и раньше, особенно в тех местах, где украинским беженцам раздавали гуманитарную помощь.

Граждане российской федерации* осквернили в Барселоне исторические памятки, оставив на них свою Z-символику. Вандалы разрисовали кафедральный собор и волонтерский центр для беженцев из Украины.

Об этом сообщается на Telegram-канале телеканала «Киев».

Россияне оставляют на исторических достопримечательностях символ «Z», который использует армия рф в Украине. Такие символы также «украшают» старую стену времени Римской империи, возведенную между IV и I веками до нашей эры. Еще «росписи» появились на проспекте Параллель и на набережной.

Известно, что член республиканского совета округа Карлос Родригес потребовал, чтобы власти провели немедленный «ремонт» и обеспечили сохранение исторических памятников.

«Курсор» писал ранее, что несколько бронемобилей с символикой «Z», принадлежащих россии, были замечены недалеко от Израиля. Все это происходит на фоне вооруженного конфликта в Украине.

Еще мы писали, что в белорусском Бобруйске неизвестные вандалы осквернили Z-символикой здание синагоги начала XX века. Долгое время историческое здание синагоги разрушалось. В 2019 местная община открыла на месте полуразрушенного здания тематический музей «Еврейский дворик».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!