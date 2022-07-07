В Израиле на 90-м году жизни умер народный артист россии

В результате тяжелой продолжительной болезни в Израиле скончался народный артист россии*, известный актер и театральный педагог Михаил Каплан.

В возрасте 89-лет перестало биться сердце народного артиста россии, известного актера Михаила Каплана. Последние десять лет он жил в Израиле, где проходил курс лечения.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram дочка артиста Елена Макарская.

В соцсети она написала, что их дедулечки не стало рано утром 7 июля. Семья успела прилететь к нему в Израиль в больницу, чтобы сказать много добрых слов, просто побыть рядом и попрощаться.

Елена Макарская подчеркнула, что Михаил Каплан всю жизнь прослужил в Пензенском драматическом театре, и он был по-настоящему любим своими зрителями и своей огромной семьей.

Известно, что Михаил Яковлевич, в первую очередь, прославился благодаря театральным выступлением, он участвовал в различных региональных театрах россии и был высоко оценен критиками и публикой. Настоящим триумфом Михаила Каплана стала бенефисная роль Тевье-молочника в спектакле «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, которую он исполнял в течение 10 лет.

Отмечается, что в 1997 году за свои заслуги Михаил получил звание народного артиста россии. С 2008 по 2012 год он делился своим талантом и вел занятия на актерском отделении Пензенского колледжа культуры и искусств.

Михаил Каплан оставил проживающую в Холоне дочь Елену Макарскую — актрису театра кукол и внука — актера театра и кино Антона Макарского.

«Курсор» писал ранее, что в возрасте 86 лет после сердечного приступа умер известный израильский актер и режиссер, раввин Ури Зоар.

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