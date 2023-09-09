В Крыму прогремела новая серия взрывов - над Феодосией поднимаются столбы черного дыма

Местные жители снова жалуются на взрывы.

Всего несколько часов назад стало известно о том, что в Симферополе в оккупированном Крыму загорелась военная база, а сейчас сообщается о новой серии взрывов, но уже в Феодосии.

Об этом сообщаются местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, там горит лес.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Симферополе вспыхнула военная часть, местные жители слышали взрывы — обнародовано видео.

Также мы сообщали, что в россии заявили о новой атаке Крыма морскими БПЛА. Минобороны *россии заявило об уничтожении в южной части Керченского пролива трех украинских морских дрона, пытавшихся атаковать Крымский мост. Также российская сторона заявила, что в акватории Черного моря западнее полуострова Крым, самолетами морской авиации якобы были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в оборонном комитете Британии предположили, что понадобится ВСУ для освобождения Крыма. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены освободить все территории, которые временно находятся под контролем российской федерации, в том числе и незаконно аннексированный Крым.

Но в оборонном комитете Британии считают, что для его деоккупации понадобится более тонкая, не военная стратегия. Украина может вернуть оккупированный полуостров, но Крым является вызовом другого масштаба, в частности из-за большого количества российских войск, которые там сосредоточен

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!