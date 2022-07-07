В Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать»

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики продолжают издеваться над местным населением. Люди живут в страхе за свою жизнь, а солдаты рф* тем временем усиливают режим контроля.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сейчас по центральным улицам вновь устроены блокпосты, всех жителей постоянно проверяют и могут без объяснений арестовать и увезти в неизвестном направлении. Кроме того, россияне в Мариуполе проводят повторные выборочные допросы, проверку списков и фиксацию IMEI телефонов.

Кроме того, агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен вражескими обстрелами. Люди выживают без нормального электро-, водо-, газоснабжения.

С начала российского вторжения в городе погибли около 22 тыс. мирных жителей. Сейчас в заблокированном городе остаются более 100 тыс. жителей. Кроме того, Мариуполю грозит экологическая катастрофа и вспышка инфекционных заболеваний.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!