В москве совершено нападение на синагогу: первые подробности

О произошедшем в синагоге сообщили в полицию и в настоящее время устанавливается личность человека, который нанес зданию повреждения.

В ночь на среду, 16 августа, неизвестный напал на московскую хоральную синагогу, расположенную в Спасоглинищевском переулке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Люди в черном».

Злоумышленник разбил в синагоге окно и оставил на стене надпись: «Нет больше сил». Кроме того, на рабочей почте сотрудников обнаружили письма, в которых отправитель насмехается над культурой еврейского народа.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и начали выяснять обстоятельства произошедшего. В настоящее время устанавливается личность человека, который нанес зданию повреждения.

«Курсор» писал ранее, что 44-летний житель Хайфы попытался поджечь молитвенный платок в одной из синагог города, а после того, как был арестован, кричал, что «вернется и убьет всех раввинов».

Еще мы писали, что в белорусском Бобруйске неизвестные вандалы осквернили Z-символикой здание синагоги начала XX века. В оскверненной синагоге местная община еще в 2019 году открыла музей под названием «Еврейский дворик».

Напомним, что две синагоги в Бней-Браке были обрисованы свастиками. Так, нацистские символы были нарисованы на окнах и входных дверях. Кроме того, на дверную ручку одной из синагог был надет презерватив, а у входа разбросаны снимки Ширы Банки – девушки, которая была зарезана в Иерусалиме на «параде гордости» в 2015-м году.