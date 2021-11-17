В одном из украинских городов на видео попал мужчина, брившийся за рулем автомобиля

Харьков является городом, в котором регулярно происходят резонансные ДТП.
Об инциденте сообщил Telegram-канал Труха.
Остановившись на светофоре, мужчина достал бритву и начал яростно водить ею по лицу, а затем выдул мусор в окно автомобиля.
«Как красят губы, ресницы за рулем мы видели. Но чтобы бриться — впервые. Столица резонансных ДТП, и не такое можем себе позволить за рулем», – отмечается в комментарии к видео.
Буквально 26 октября в Харькове 16-летний подросток за рулем Infiniti Николай Харьковский спровоцировал столкновение с с Chevrolet, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская.
В итоге от полученных травм на месте скончался 58-летний водитель Chevrolet, а трое пассажиров Infiniti двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
Курсор уже сообщал, что в результате ДТП в Рамле 20-летний мотоциклист находится в критическом состоянии.
Известный израильский врач погиб в результате ДТП.
В Израиле на выходных 11 человек погибли в результате ДТП.
В России пьяный мужчина продолжил пить на месте ДТП. Отмечается, что по информации ГИБДД Красноярского края РФ, ДТП произошло 19 октября на втором километре трассы Частоостровское – Барабаново.
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