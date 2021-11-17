В одном из украинских городов на видео попал мужчина, брившийся за рулем автомобиля

В городе Харьков на видео сняли мужчину, который брился, находясь за рулем автомобиля в момент остановки на светофоре.

Харьков является городом, в котором регулярно происходят резонансные ДТП.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Труха.

Остановившись на светофоре, мужчина достал бритву и начал яростно водить ею по лицу, а затем выдул мусор в окно автомобиля.

«Как красят губы, ресницы за рулем мы видели. Но чтобы бриться — впервые. Столица резонансных ДТП, и не такое можем себе позволить за рулем», – отмечается в комментарии к видео.

Буквально 26 октября в Харькове 16-летний подросток за рулем Infiniti Николай Харьковский спровоцировал столкновение с с Chevrolet, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская.

В итоге от полученных травм на месте скончался 58-летний водитель Chevrolet, а трое пассажиров Infiniti двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Курсор уже сообщал, что в результате ДТП в Рамле 20-летний мотоциклист находится в критическом состоянии.

Известный израильский врач погиб в результате ДТП.

В Израиле на выходных 11 человек погибли в результате ДТП.

В России пьяный мужчина продолжил пить на месте ДТП. Отмечается, что по информации ГИБДД Красноярского края РФ, ДТП произошло 19 октября на втором километре трассы Частоостровское – Барабаново.

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