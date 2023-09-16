В рф скончался звезда "Солдатов" Вячеслав Гришечкин, известна причина

В москве* (российская федерация) в одной из больниц в 61-летнем возрасте скончался заслуженный артист россии, звезда сериалов "Солдаты" и "Бригада" Вячеслав Гришечкин.
Об этом сообщают российские паблики.
Актер должен был ехать на гастроли в санкт-петербург вместе с другими участниками, но попал в больницу из-за проблем с сердцем. Последнюю неделю, как сообщают СМИ, он провел в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Информацию о его смерти подтвердила его агент и экс-возлюбленная Диана Бичарова. На Instagram-странице Гришечкина сообщили, что он ушел из жизни из-за инфаркта.
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Покойный актер впервые появился на экранах еще в 1989 году в фильме "Биндюжник и король". В целом при жизни снялся в 167 лентах, особенно популярными стали сериалы "Солдаты", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Каменская", "Маргоша", "Бригада".
"Курсор" писал ранее, что известный музыкант и один из основателей группы Smash Mouth Стив Харвелл умер в больнице в 56-летнем возрасте.
Еще мы писали, что легендарный американский эстрадный певец Тони Беннет умер в возрасте 96 лет. Беннетт, известный своими дуэтами с певцами от Фрэнка Синатры до Леди Гаги, продал миллионы пластинок по всему миру и выиграл 20 "Грэмми".
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!