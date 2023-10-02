После вторжения россии в Украину Евросоюз, США и Великобритания закрыли небо для российских самолетов.

В понедельник, 2 октября, сразу три гражданских самолета российской федерации* не смогли вылететь в рейсы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, лайнер Boeing 777 авиакомпании «аэрофлот» не смог вылететь из Пхукета (Таиланд) в москву из-за повреждения шасси. Рейс был отменен.

Поломка возникла в результате действий сотрудников наземных служб таиландского аэропорта, утверждают в авиакомпании. Пассажиров перенаправили на другие рейсы. На время ожидания людей обеспечили питанием и напитками. Также было организовано их размещение в гостинице.

Помимо этого, в российской столице застряли 400 пассажиров «аэрофлота», направлявшихся в турецкую Анталью. Первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя.

Второй лайнер также оказался неисправен - его чинили полтора часа, не выпуская людей из салона, но эти попытки оказались тщетными. Как результат - пассажиры смогли вылететь в Турцию с задержкой на восемь часов.

Как сообщал Курсор, в июле у самолета российской авиакомпании отказал двигатель прямо во время полета. На борту воздушного судна находились 150 пассажиров. Командир самолета объявил сигнал срочности и доложил об отказе левого двигателя. В это время они пролетали над тамбовской областью на высоте 11,5 тыс. метров.

Также Курсор писал о том, что в августе на борту самолета российской авиакомпании "уральские* авиалинии", который совершал рейс "сочи-москва", у стюардессы на высоте 10 тысяч метров остановилось сердце. Из-за инцидента самолет был вынужден совершить экстренную посадку в волгограде, где стюардессу забрала "скорая" помощь.