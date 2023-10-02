В отношении мужчины и его друга возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

В россии* полицейский избил местного жителя за желтые и синие вещи на балконе. Он решил, что тот их туда повесил намеренно.

Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского 25-летнего Дениса и его 23-летнего друга Илью.

Инцидент произошел с жителем печоры в республике коми. По версии следствия, Денис увидел из окна своей квартиры, что на балконе в доме напротив висят несколько вещей желтого и синего цвета. Решив, что все это сделано намеренно, он позвал с собой Илью и они отправились разбираться с владельцем квартиры — 27-летним машинистом Николаем.

Когда тот открыл дверь, мужчины сразу же повели его на балкон. После недолгого разговора Денис перевалил Николая через перила и угрожал сбросить его вниз. Через некоторое время мужчину вытащили назад и избили. В отношении Дениса и его друга возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Как сообщал Курсор, жители культурной "столицы" российской федерации санкт-петербурга были удивлены тем, что практически в центре города официальными властями был поднят украинский сине-желтый флаг.

Также мы писали о том, что на концерте российской группы Noize MC в Молдове у украинцев жестко отбирали флаги. Лидер коллектива Иван Алексеев, который с 2014 года активно поддерживает Украину в ее войне с россией*, во время выступления исполнил две песни на украинском языке.

"В зале было немало украинцев, которые, услышав треки на родном языке, развернули сине-желтые флаги. Но в этот момент охрана насильно начала отбирать у украинцев государственную символику. Некоторых насильно вывели из концерта", - говорится в сообщении.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!