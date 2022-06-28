В россии силовики пишут рапорты на увольнение, чтобы не идти на войну в Украине — перехват разговора

В россии* сотрудники силовых структур начали массово писать рапорты на увольнение. Несмотря на пропаганду до жителей рф начало доходить, что живыми из Украины они вряд ли вернуться.

Об этом в Телеграме сообщает Главное управление разведки Министерства обороны со ссылкой.

На обнародованной записи отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.

В ведомстве также напомнили, что многочисленные перехваты разведки свидетельствуют, что российские военные деморализованы и ищут легальный способ бегства с войны в Украине.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!