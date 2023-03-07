В россии во время концерта мужчина упал с лестницы и погиб

В *сочи (россия) во время концерта мужчина пошёл к сцене, чтобы подарить цветы артисту, но упал с лестницы и погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

41-летний Норайр Палозян пытался пройти с 4-летней дочерью на плечах поближе к сцене, но упал с трехметровой высоты. Вследствие этого он сильно ушиб голову, впал в кому и умер в больнице через 10 дней.

Его супруга говорит, что во время концерта зал был забит дополнительными стульями, вследствие чего пройти к сцене было сложно. По ее словам, возле дырки с лестницей не было охраны. Также на месте не оказалось дежурной бригады скорой помощи — в итоге сильно пострадавшему Норайру пришлось ждать врачей около часа.

Спустя несколько месяцев после гибели россиянина следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Родные не согласны с таким решением: они полагают, что следователь даже не пытается разобраться в деле, прикрывая администрацию одного из крупнейших концертных залов.

Следователь не съездил на место гибели, не опрашивал свидетелей, хотя это не первый случай падения в «Фестивальном», причём именно в этом углублении. Зачем оно нужно и почему у него не было ограждения, сотрудник следствия ответить не может.

Родные Палозяна ищут других пострадавших в концертном зале и надеются, что дело всё-таки пересмотрят и ответственные за гибель Норайра понесут наказание.

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