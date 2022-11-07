В россии женщине запретили посещать кладбище после того, как она оставила записку на могиле родителей путина

Пенсионерка решилась на это после того, как «посмотрела новости и поняла, что все очень страшно».

В приморском районном суде Петербурга вынесли запрет 60-летней Ирине Цыбаневой на посещение кладбища, потому что она оставила записку на могиле родителей президента рф владимира путина.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сперва россиянку поместили под домашний арест, но сейчас мера пресечения была заменена на запрет определенных действий. Так, ей запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать телефон и интернет, покидать пределы Петербурга и Ленинградской области, а также посещать Серафимовское кладбище.

Уголовное дело о надругательстве над местом захоронения по мотивам идеологической вражды (пункт «б» части 2 статьи 244 УК Ррф) против Цибаневой возбудили в прошлом месяце.

По словам сына женщины, 6 октября она сходила на Серафимовское кладбище Петербурга и оставила записку на могиле родителей путина со следующим содержанием:

«Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти… Смерть путину, вы вырастили урода и убийцу».

Цибанева не стала отрицать своих действий. Она решилась на это после того, как «посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много».

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