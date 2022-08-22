В Сети показали, как Киевская область возрождается после зверств оккупантов

Найдите десять отличий: пгт Макаров Бучанского района Киевской области до и после вторжения российских оккупационных войск в Украину.

В Сети появились фотографии одного из торговых центров поселка городского типа Макаров Бучанского района Киевской области до и после вторжения российских оккупационных войск в Украину.

Фото на своей странице в Facebook опубликовала пользовательница Nataliia Perkovska.

На первом снимке показан ТЦ в апреле 2022 года.

На втором фото показано, как выглядит тот же торговый центр уже в августе 2022 года.

«ПГТ Макаров Бучанского района Киевской области. Украинцы непобедимы!» — подписала фото пользовательница.

В комментариях фолловеры не стесняются в комплиментах:

«Какие молодцы», «Невероятный наш народ», «Знай наших!!! Мы же украинцы!!!», «Нереально круто…», «И вся Украина так восстановится! я в это верю!», — пишут пользователи.

Ранее Курсор сообщал, что в населенном пункте Макаров, Киевская область, 80-летнему мужчине россияне отрезали руки. Это было сделано на глазах у дочери. Дедушка от полученных ран скончался.

А вот в Ирпене была изнасилована 20-летняя беременная девушка. Ее изнасиловали два российских солдата-террориста, в результате чего ребенка она потеряла.

На юге страны в Херсонской области 60-летнего мужчину избили на глазах у дочери. Также сообщается о расстрелах в Вознесенской церкви, Черниговская область.

Также мы информировали о том, что украинские военные при помощи Байрактара смогли уничтожить командный пункт российских оккупантов. Это произошло недалеко от города Макаров, Киевская область.

Напомним, что РФ начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Российские войска смогли быстро достигнуть пригородов Киева, так как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко позволил им войту в Украину с севера с территории Беларуси.