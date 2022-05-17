В сети показали видео, на котором украинские воины подорвали командный пункт россиян

В сети распространяется видео, на котором можно увидеть, как бойцы территориальной обороны Украины взрывают командный пункт армии россии*. Зафиксировано также то, как детонировал боекомплект.
Ознакомиться с роликом можно ниже:
Ранее наш сайт сообщал, что вблизи польской границы войска рф провели массивную атаку ракетами.
Кроме того, мы писали, что последствия обстрела россиянами украинского Харькова сняли на видео.
Еще напомним, что в сети появилось видео, на котором украинская артиллерия одним ударом уничтожает российскую гаубицу.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!