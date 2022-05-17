В сети показали видео, на котором украинские воины подорвали командный пункт россиян

13:18, 17 мая 2022
Новости СНГ, Происшествия
Взрыв фото
Фото: depositphotos.com

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты потеряли в Украине уже 27 тысяч 900 солдат и офицеров, а также более двух тысяч автомобилей и цистерн с топливом.

В сети распространяется видео, на котором можно увидеть, как бойцы территориальной обороны Украины взрывают командный пункт армии россии*.  Зафиксировано также то, как детонировал боекомплект.

Ознакомиться с роликом можно ниже:

Ранее наш сайт сообщал, что вблизи польской границы войска рф провели массивную атаку ракетами.

Кроме того, мы писали, что последствия обстрела россиянами украинского Харькова сняли на видео.

Еще напомним, что в сети появилось видео, на котором украинская артиллерия одним ударом уничтожает российскую гаубицу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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