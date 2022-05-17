В сети показали видео, на котором украинские воины подорвали командный пункт россиян

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты потеряли в Украине уже 27 тысяч 900 солдат и офицеров, а также более двух тысяч автомобилей и цистерн с топливом.

В сети распространяется видео, на котором можно увидеть, как бойцы территориальной обороны Украины взрывают командный пункт армии россии*. Зафиксировано также то, как детонировал боекомплект.

Ознакомиться с роликом можно ниже:

Ранее наш сайт сообщал, что вблизи польской границы войска рф провели массивную атаку ракетами.

Кроме того, мы писали, что последствия обстрела россиянами украинского Харькова сняли на видео.

Еще напомним, что в сети появилось видео, на котором украинская артиллерия одним ударом уничтожает российскую гаубицу.