В Севастополе прогремел взрыв в районе черноморского флота россии - первые подробности

Оккупанты заявили об очередной ракетной атаке.

Утром, 25 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв. Мощные звуки раздавались в районе, где расположен черноморский флот *россии.

Об этом сообщают ряд Телеграм-каналов.

"В Севастополе произошел мощный взрыв. В районе штаба черноморского флота виден дым. Возможно, это создание дымовой завесы", - пишут местные журналисты.

Тем временем, "глава" Севастополя михаил развожаев заявляет, что глухой звук, который услышали жители центра города, был результатом "запланированной демонтажной работы по устранению аварийных конструкций на штабе черноморского флота при помощи контролируемого подрыва".

Позднее стало известно, что в районе проспекта Победы в Севастополе якобы была сбита ракета, и по направлению к месту происшествия движутся машины скорой помощи.

Напомним, 22 сентября в Севастополе уже раздавались взрывы. Позднее стало известно об атаке на штаб черноморского флота россии. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли не менее 9 человек, а 16 получили ранения. Среди раненых - российские генералы, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!