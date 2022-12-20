В СНБО Украины предположили, пойдет ли путин на убийство Лукашенко

Судя по всему, Лукашенко отказал российскому диктатору вступать официально в войну против Украины.

Беларусь продолжает предоставлять российским военным боеприпасы, технику и позволяет использовать свою территорию для обстрелов украинских городов. Но официально Лукашенко в войну не хочет вступать.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона ответил, решится ли глава кремля* убить самопровозглашенного президента Беларуси.

По его словам, путин вряд-ли пойдет на такой шаг, но если все же решится, то это будет крайняя мера по отношению к Беларуси, поскольку ее народ не хочет воевать против Украины.

Отметим, что вчера, 19 декабря, российский президент впервые за два года летал в Минск на встречу с Лукашенко. Скорее всего он пытался надавить на него, чтобы тот вступил в войну. Но аналитики считают, что получил отказ.

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