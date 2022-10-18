В Украине объяснили, почему рф усилила атаки дронами-камикадзе

Российская федерация несет большие потери и убытки на войне в Украине. А из-за санкций, введеных против страны, оборонная промышленность недостаточно эффективна и не может производить достаточно новых ракет, а запасы старых уже на исходе. Именно поэтому агрессор стал применять дроны-камикадзе иранского производства против Украины.

Такое мнение озвучил руководитель Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту «Орестократия».

«Сам факт перехода российской федерации на использование иностранных дронов – это уже сам по себе случай неординарный для россии, скажем так. Этому «поспособствовала» низкая точность российских ракет, а также малое их количество. Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже заканчиваются. По многим наименованиям эта цифра упала уже ниже критического уровня. Я имею в виду уровень 30%. Например: конкретно по ракетам «Искандер» они уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет. Концепцией запрещено «опускаться» ниже 30%, но война вносит свои коррективы. Поэтому они были вынуждены искать какие-то варианты преодоления дефицита ракет. Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты», — пояснил глава ГУР.

По его словам, рф имеет достаточно иранских БПЛА, которые являются более точными. В то же время они не могут сравниться с характеристиками ракет, а около 70% дронов сбиваются украинскими защитниками.

«Курсор» писал ранее, какое оружие поможет Украине справляться с иранскими дронами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!