В Украине посмеялись над Наташей Королевой, которая игнорирует войну в родной стране

Украинский журналист Дмитрий Гордон высмеял певицу Наташу Королеву, которая живет в россии* и замалчивает о войне, продолжающейся в ее родной стране.

49-летняя певица Наташа Королева продолжает публиковать в сети ролики из повседневной жизни, игнорируя военные события, происходящие в ее родной стране. Украинский журналист Дмитрий Гордон решил над ней посмеяться и показал, чем занимается артистка.

Видеоролик он опубликовал у себя на странице в социальной сети Instagram.

«Замалчивающая агрессию россии против родной Украины киевлянка Наташа Королева не перестает меня радовать», — подписал журналист публикацию.

На кадрах видно, как певица Наташа Королева позирует в тесном спортивном костюме, состоящем из топа и велосипедок. Артистка прыгает, пытаясь воспроизвести что-то похожее на балетные па.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro)

Подписчики страницы Дмитрия Гордона отреагировали на занятие певицы: «Боже, какое конченое», «Ей уже ничего не поможет. Такое не лечится ничем», «Взлетать с пробитого дна, Наташа, это не высоко», «У женщины кукуха поехала», «Больная на всю голову», «Сошла понемногу с ума», «Оно не наше! Нам ее подбросили».

Отметим, что Наташа Королева родилась в Киеве, но живет и работает в российской федерации. С начала полномасштабного вторжения в Украину она ни разу не высказалась о военных действиях и не осудила агрессию рф.

«Курсор» ранее писал, что многие российские звезды выражают поддержку Украине и выступают против войны России и Украины, Басков поддержал агрессию по отношению к мирному населению Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!