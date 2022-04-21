В Украине продлили военное положение еще на месяц

После внесения в парламент Зеленским предложения о продлении военного положения в Украине, Верховная рада абсолютным большинством проголосовала за такое решение.

Верховная Рада Украины продлила военное положение с 25 апреля еще на 30 дней — то есть до 25 мая. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект о продлении поддержали 300 народных депутатов.

Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлено с 25 апреля на 30 дней. Соответствующее предложение ранее внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор. Российские солдаты совершают зверства против мирного населения, убивая и насилуя украинок и украинских детей. И вот в сети появилось очередное подтверждение того, что захватчики совершают военные преступления на территории Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!