В Украине создан тюркский батальон, готовый ликвидировать кадырова

Члены батальона обещают «уничтожать шайтанский режим кадырова, имперский режим путина» и «кошмарить вас изнутри и снаружи».

В Украине создан первый батальон тюркских народов под названием «Туран». Его бойцы готовы уничтожать режимы кремлевского диктатора владимира путина и главы чечни рамзана кадырова*.

Соответствующее видеообращение батальона опубликовано в Telegram-канале БАСЕ.

Отмечается, что командиром батальона стал гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек уулу.

«Под видом спецоперации путин устраивает геноцид тюркоязычного народа. Прикрываясь исламом, рамзан кадыров объявляет джихад. Ислам для нас – святое, и не нужно играть нашим святым. Мы будем уничтожать шайтанский режим кадырова, имперский режим путина, мы будем бороться. Будем кошмарить вас изнутри и снаружи», – заявил Кудабек уулу.