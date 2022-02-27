В Украине в бомбоубежищах родились шестеро детей

Даже во время войны жизнь продолжается. Дети появляются на свет под звуки стрельбы и сигналы воздушной тревоги. Их состояние стабильное.

С 25 по 27 февраля в укрытиях на всей территории Украины родились шестеро детей — два мальчика, две девочки и двойня.

Об этом информирует Telegram-канал Ukraine NOW.

Пока все новости мира сосредоточены на боевых действиях в Украине, из этой страны поступают и оптимистические новости. Так, ночью 25 февраля, во время бомбардировки Киева, в метро родилась девочка, а в роддоме Херсона, который обустроили в бомбоубежище, — два мальчика. Вчера во время сигнала «воздушная тревога» в роддоме Коломыи родилась девочка, а уже сегодня в Киеве под звуки сирен родилась двойня.

«Верим, что совсем скоро они окажутся в теплых домах и будут засыпать не под звуки сирен, взрывов или выстрелов», — говорится в сообщении.

Состояние и детей, и матерей стабильное.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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