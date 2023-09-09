В украинском ГУР рассказали, к чему россияне готовятся этой осенью

В Украине уже знают, чего ожидать от россии.

Есть основания полагать, что россияне этой осенью продолжат атаковать территорию Украины, в том числе будут нанесены комбинированные удары. На этот счет высказался представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Об этом пишет "РБК-Украина".

"Могут ли быть удары? Могут быть. Пытаются ли сейчас россияне накапливать ракеты? Пытаются. Будут ли комбинированные удары? Будут. Будут ли они более массированные чем прошлой зимой? Нет, не будут", - отметил Юсов.

При этом он добавил, что сейчас тяжело сказать, будет ли этот осенне-зимний сезон для украинцев тяжелее или легче в смысле обеспечения энергетики - это прежде всего вопрос к энергетикам и правительству. Однако он уточнил, что средств ПВО и ПРО стало больше, а это значит, что Украина в этот раз лучше готова к атакам.

Ведь прошлую осень и зиму поражения были значительными, поскольку российские оккупанты массово обстреливали Украину. Россияне использовали ракеты различных типов и дроны-камикадзе иранской разработки. Их целью было нанести максимальные повреждения энергоинфраструктуре Украины, чтобы оставить украинцев без тепла и света.

Ранее "Курсор" писал о том, что эксперт предположил, почему небо рф не защищено от атак БПЛА. Во многих российских городах, в томи числе москве*, участились атаки беспилотных летальных объектов, и многих граждан интересует вопрос — где противовоздушная оборона, которая, по идее, должна эффективно защищать небо государства.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!