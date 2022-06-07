Война в Украине: путину становится все труднее заставлять молчать матерей погибших российских солдат

С каждой жертвой вымысел пропаганды рф становится все труднее поддерживать, а вопросы солдатских матерей становятся все более насущными. Это риск, который растет с каждым потопленным крейсером или сильно пострадавшим парашютным полком.

Президент рф владимир путин* не может вечно затыкать рот материям солдат, которые погибли на войне с Украиной. Количество потерь у рф становится все больше. Они ошеломляют, так как за три месяца войны с Украиной россия потеряла больше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В издании напомнили, что солдатские матери еще во времена СССР сильно досаждали режиму. Они активно выступали против дедовщины, а также жестоких издевательств над призывниками.

Кроме того, Комитет солдатских матерей не давал покоя режиму уже рф во времена войн в Чечне, а также после гибели экипажа подлодки «Курск».

Однако сейчас добиваться гласности куда сложнее, так как информационный фон в россии представляет сплошную пропаганду. У путинского режима установлен полный контроль над средствами массовой информации.

Ранее редакция Курсора сообщала, что эксперт рассказал, решится ли российская элита на переворот в Кремле.

Кроме того, наш сайт писал, что в россии признают годными для войны в Украине даже людей с инвалидностью.

Еще напомним, что россия предупреждает о масштабных ударах по Украине, если Запад поставит ракеты дальнего радиуса действия.