ВСУ показали, как уничтожили базу БПЛА российской армии на Донбассе

Ликвидирован пункт базирования дронов Zala и "Ланцет".

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают эффективно уничтожать технику российской армии. В понедельник, 11 сентября, им удалось нанести удар по вражеской базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ ("СтратКом ЗСУ").

На кадрах видно, как украинские защитники нацеливаются на объект, а потом наносят удар. В результате мощного взрыва здание было разрушено, а большой столб черного дыма поднялся в небо.

Отмечается, что база БПЛА россиян была расположена на территории временно оккупированного поселка Луганское в Донецкой области. В здании находился пункт базирования экипажей ударных дронов Zala и "Ланцет".

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно продолжают наносить российским войскам потери, как личного состава, так и техники. На Лиманском направлении они эффективно уничтожили танк противника.

Еще мы писали, что украинскому FPV-дрону удалось сбросить боеприпас в открытый люк танка ВС *рф, после чего он улетел невредимым. Это произошло в районе села Работино (Запорожская области).

Напомним, что российские оккупационные войска сталкиваются на фронте в Украине с определенными трудностями, помимо того, что они жалуются на нехватку боеприпасов, у них начались проблемы и с другими поставками.