Зеленский предложил обмен российских военнопленных на эвакуацию жителей и защитников Мариуполя

Президент Украины предложил обменять пленных солдат захватнической армии рф на выход женщин, детей и защитников Мариуполя из осажденного города.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести обмен пленных военных рф* на безопасную эвакуацию мирных граждан и украинских войск из Мариуполя.

По данным Генштаба Украины, под завалами завода «Азовсталь», крупнейшего металлургического завода юга Украины, находятся тысячи женщин и детей.

Вчера российские войска заявили, что «специальные группы приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе». Об этом сообщил боевик из ДНР Бачурин. При этом командование армии рф уверяло, что там нет мирных жителей.

На данный момент неизвестно, остались ли они живы.

Зеленский также сообщил, что Украина готова на «пасхальное перемирие».

«Курсор» ранее передавал информацию от Зеленского: началось широкомасштабное наступление россии на востоке Украины. «Теперь мы можем подтвердить, что российские войска начали битву за Донбасс, — сказал Зеленский. — Сколько бы сюда русских солдат не привели, мы будем сражаться».

Также редакция сообщала, что путин намерен провести насильственную мобилизацию в оккупированных городах Украины. На захваченных территориях юго-востока Украины путин уже запланировал проведение псевдореферендумов и мобилизации украинских граждан в армию оккупантов.

Мы информировали, что армия рф начала геноцид против мирных жителей украинского Мариуполя. Войска рф блокируют Мариуполь уже полтора месяца. Мирные жители все это время живут под обстрелами и бомбежками, не имея возможности покинуть город, превратившийся в руины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!