Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении призвал лидеров западных стран сделать все для того, чтобы оставить незаконную депортацию украинцев россией*.

«Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать никаких денег от европейских государств и компаний», — заявил лидер Украины.

Зеленский сообщил, что по подсчетам правительства около 500 тысяч украинцев были незаконно вывезены в рф.

«Украинцев лишают документов, они забирают все, пытаются перевезти в отдаленные регионы рф, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи», — сказал он.

В россии уже намерены «научить русскому» украинцев, которые не знают языка. Более того, там планирует на государственном уровне разрешить усыновлять вывезенных украинских детей российским семьям.