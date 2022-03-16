Зеленский заявил, что требования россии становятся более реальными

Согласно информации украинского президента, переговоры между россией и Украиной переходят в более конструктивную фазу, что позволило обеспечить коридоры для эвакуации более 20 тыс. жителей.

Президент Украины сообщил, что в переговорах с россией* уже видит возможность компромиссов. Хотя москва проводила во вторник усиленные обстрелы Киева и Мариуполя, но 20 тыс. мирных граждан смогли выехать по гуманитарному коридору.

Владимир Зеленский сообщил утром в среду, 16 марта, что требования России становятся «более реалистичными». Переговоры между украинской и российской делегациями проходили по видеосвязи во вторник.

Ранее дипломатия не имела положительных результатов, поэтому изменение ситуации на переговорах очень важно для Украины.

Вторжение россии длится уже три недели, продолжаются обстрелы городов и самые тяжелые бои в Европе со Второй мировой войны. Украину покинуло больше 3 миллионов человек, число выехавших детей уже превысило 1 миллион.

Комендантский час в столице Украины вступил в действие на 35 часов, с вечера 15 марта до 17 марта. Утром в среду, 16 марта, прозвучали новые взрывы на подступах к Киеву.

Согласно договоренностям, на среду запланирован следующий этап переговоров.

«Курсор» ранее сообщал, что российские оккупанты убили более 2 тысяч мирных жителей в Мариуполе. Власти Мариуполя сообщают, что российские войска все еще держан город в осаде и продолжают наносить ракетные удары по спальным районам города — с каждым днем число погибших гражданских только увеличивается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!