Жители Мариуполя из-за нехватки еды высаживают огороды возле могил

В Мариуполе люди из-за дефицита продуктов вынуждены обустраивать огороды рядом с могилами людей, погибших во время бомбежек города.

В Мариуполе, который сейчас находится под контролем российских войск, жители испытывают нехватку в продуктах питания. В связи с этим они начали «разбивать» огороды во дворах своих домов, где похоронены люди, погибшие от ракетных ударов.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав жуткое видео жизни в оккупированном рф* городе.

По его словам, сейчас в Мариуполе дефицит продуктов, не хватает овощей и фруктов, поэтому люди перешли к натуральному хозяйству. Во дворах домов, они обустроили огороды, недалеко от мест, где похоронены их соседи и родственники, которые стали жертвами российских бомбардировок.

Андрущенко отметил, что жители пытаются выживать сред руин, несмотря на то, что находятся в заложниках у российской федерации.

«Курсор» писал ранее, что Мариуполь нынче на пороге экологической и инфекционной катастроф. Люди, которые не смогли выехать из города, фактически оказались в плену в оккупантов. Они вынуждены работать за доступ к питьевой воде.

Еще мы писали, что городской совет Мариуполя сообщил о том, что российские военные практически стерли с лица Земли город по двум причинам — экономической и эмоциональной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!