Ученые сделали новое тревожное заявление о штамме Омикрон

«Омикрон» может противостоять защите организма, которую сформировал иммунитет после болезни предыдущим штаммом.

Ученые из Китая подтвердили, что штамм коронавируса «Омикрон» может противостоять защите организма, которую сформировал иммунитет после болезни предыдущим штаммом. По их словам, это свойство вируса является «тревожным сигналом» для всех стран мира, — передает Emerging Microbes & Infection.

Как рассказал старший научный сотрудник Национального института контроля за продуктами и лекарствами в Китае Ючун Ван, исследование, которое проводила его группа, подтвердили факт того, что «Омикрон» является более устойчивым к природной защите.

Было изучено 28 образцов сыворотки пациентов, которые смогли выздороветь от коронавируса. Ученые протестировали их на образцах штамма «Омикрон».

Однако эксперты заявили, что нужно провести еще дополнительные исследования, чтобы выяснить, как «Омикрон» взаимодействует с защитой, которую сформировала вакцина.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выявили нетипичный симптом для коронавируса у штамма Омикрон.

Еще напомним, что в Pfizer назвали группу людей для которой вакцинация бесполезна.

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