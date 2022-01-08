Врачи назвали главные симптомы штамма Омикрон

Новый штамм коронавируса Omicron отличается тем, что больной человек не испытывает симптомов, но все равно может заразить других людей. Следует отметить, что в отличие от штамма Delta, который проявляется в первые дни после заражения, штамм Omicron проявляет симптомы в течение 3-14 дней.

Британская ежедневная газета The Sun опубликовала список из восьми симптомов, наиболее часто встречающихся у пациентов со штаммом коронавируса Omicron.

Согласно статье, на ранних стадиях заболевания пациенты испытывают боль в горле, боль в спине, насморк, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

По данным журналистов, Омикрон чаще всего начинает проявлять симптомы на второй день после вспышки коронавируса. Продолжительность всех симптомов составляет около пяти дней. Они не такие интенсивные, как симптомы после заражения более ранними вариантами вируса.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что были названы новые пугающие симптомы штамма коронавируса Омикрон. Специалисты наблюдают за больными омикрон-штаммом коронавируса и отмечают у них новые особенности.

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