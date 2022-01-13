Опасная защита: антитела после коронавируса убивают организм

Антитела, приобретенные после коронавируса, могут нанести серьезный удар по здоровью.
К такому выводу пришли американские ученые. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine (JTM), передает Спутник.
Специалисты утверждают, что антитела у переболевших COVID-19 могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.
В качестве доказательств ученые предоставили данные исследования, участниками которого стали около 180 врачей.
Медики переболели коронавирусом до появления вакцин. В течение 6 месяцев у них сохранялся стойкий иммунитет, однако антитела вызывали хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.
Врачи назвали такие белковые соединения аутоантителами. Они взаимодействуют с антигенами собственного организма.
Аутоантитела возникают спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Также они могут быть ранними предвестниками аутоиммунного заболевания.
Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.
Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.
Еще напомним, что стало известно, насколько эффективна вакцина Johnson & Johnson.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.