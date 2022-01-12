Ученые выяснили, у кого больше шансов заразиться коронавирусом

Какие вредные привычки повышают риск заражения коронавирусом, рассказал в беседе на радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
По его словам, риск заражения любой вирусной инфекцией, в том числе COVID-19, возрастает при снижении общего иммунитета организма, передает Спутник.
Так, такие факторы, как хронический стресс, недостаток сна и курение приведут к большей уязвимости человека перед коронавирусной инфекцией.
Врач отметил, что особенно риск заболеть увеличивается при нарушении функционирования слизистых оболочек организма.
По его словам, именного качество слизистых определяет устойчивость к заражению вирусным заболеваниям.
Таким образом у вируса гораздо больше шансов быстро проникнуть в организм.
По словам врача, неправильное питание, отсутствие привычки мыть руки перед едой также повышает риск инфицирования.
Он добавил, что помещение, где находятся люди, должно проветриваться и подвергаться влажной уборке. Особенно это касается мест большого скопления народа, в первую очередь, офисных помещений, где работники проводят много времени.
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