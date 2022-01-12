Ученые выяснили, у кого больше шансов заразиться коронавирусом

21:00, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Врач назвал факторы, увеличивающие шансы заболеть COVID-19

Какие вредные привычки повышают риск заражения коронавирусом, рассказал в беседе на радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, риск заражения любой вирусной инфекцией, в том числе COVID-19, возрастает при снижении общего иммунитета организма, передает Спутник.

Так, такие факторы, как хронический стресс, недостаток сна и курение приведут к большей уязвимости человека перед коронавирусной инфекцией.

Врач отметил, что особенно риск заболеть увеличивается при нарушении функционирования слизистых оболочек организма.

По его словам, именного качество слизистых определяет устойчивость к заражению вирусным заболеваниям.

«Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой», – пояснил Хухрев.

Таким образом у вируса гораздо больше шансов быстро проникнуть в организм.

По словам врача, неправильное питание, отсутствие привычки мыть руки перед едой также повышает риск инфицирования.

«Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые», — посоветовал медик.

Он добавил, что помещение, где находятся люди, должно проветриваться и подвергаться влажной уборке. Особенно это касается мест большого скопления народа, в первую очередь, офисных помещений, где работники проводят много времени.

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Автор материала:
Тали Малкина
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