ВОЗ: Омикрон заразит более половины населения Европы за 6-8 недель

Ожидается, что более половины населения Европы будет инфицировано разновидностью коронавируса Омикрон в течение следующих шести-восьми недель, заявил во вторник главный европейский чиновник Всемирной организации здравоохранения.

Об это пишет JPost.

В первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заболевания Covid-19, что более чем в два раза превышает двухнедельный период, сообщил на брифинге директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

«При таких темпах, по прогнозам Института метрики и оценки здоровья, более 50% населения региона будут инфицированы омикроном в течение следующих 6-8 недель», — сказал Клюге.

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

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