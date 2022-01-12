Ученый назвал способ борьбы с Омикрон-штаммом коронавируса

Стало известно, какой способ борьбы с омикрон-штаммом коронавируса самый действенный. Об этом рассказал профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо, передает ren.tv
Против нового штамма поможет только вакцинация.
«На данный момент ничего не изменилось, основной совет, главный способ предотвратить распространение пандемии — вакцинация. Это первый элемент предотвращения. Хорошая вакцина — только вакцина в чьем-то плече, не на полке», — заявил специалист.
Он добавил, что прививки — это основа коллективного иммунитета. Профессор напомнил, что омикрон-штамм, как и другие, передается по воздуху, поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и по возможности открывать окна, чтобы воздух циркулировал в помещении.
Менделсо посоветовал тем, кто почувствовал себя плохо, изолироваться и ожидать результатов теста, таким образом можно минимизировать риск распространения инфекции.
Профессор не исключил, что штамм может уклоняться от иммунной системы, что увеличит количество повторно зараженных людей. В настоящее время неизвестно, насколько тяжело протекает повторное заболевание, однако существующие вакцины эффективно защищают от тяжелого течения болезни, госпитализаций и летальных исходов.
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